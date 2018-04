Na czwartkowym zamknięciu WIG 20 wzrósł o 1,9 proc. i wyniósł 2.243,6 pkt., WIG zwyżkował o 1,5 proc. do poziomu 59.244,04 pkt.

Nieco mniejsze wzrosty (po 0,8 proc.) zanotowały mWIG 40 (4.636,4 pkt.) i sWIG 80 (14.261,3 pkt.).

Obroty na warszawskim parkiecie wyniosły 687 mln zł, z czego 514 mln zł wygenerowały blue chipy.

Wśród blue chipów przecena dotknęła walory Alior Banku (-2,1 proc.) i Cyfrowego Polsatu (-1,4 proc.). Minimalnie pod kreską sesję zakończył też Eurocash (-0,04 proc.).

O 2,9 proc. wzrósł kurs KGHM. Koncern poinformował w komunikacie prasowym, że rada nadzorcza KGHM unieważniła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych w KGHM.

W czwartek informacje o dywidendzie podał ING Bank Śląski (+0,7 proc.) oraz Orbis (+2,9 proc.).

Walne ING BSK zdecydowało, że bank wypłaci 416,3 mln zł dywidendy, czyli 3,20 zł brutto na akcję.

Orbis chce wypłacić z zysku netto za 2017 rok 1,60 zł dywidendy na akcję. Taką propozycję zarząd spółki przedstawi walnemu zgromadzeniu Orbisu.

O 1,3 proc. spadł kurs akcji Unibepu. Spółka uchwaliła program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 80 mln zł. Jak poinformował na konferencji wiceprezes ds. finansowych Sławomir Kiszycki, Unibep spodziewa się spadku marży brutto w segmencie generalnego wykonawstwa w 2018 roku do ok. 3 proc. Zarząd oczekuje wyższych przychodów niż w roku ubiegłym i zamierza rekomendować wypłatę dywidendy.

5,4-proc. spadek wartości akcji zanotowała Prairie Mining. Jak poinformowało PAP Biznes biuro prasowe resortu środowiska, zawarcie z PD Co z grupy Prairie Mining umowy użytkowania górniczego obejmującego złoże Lublin, w sytuacji braku spełnienia przesłanek warunkujących prawo pierwszeństwa narażałoby Ministra Środowiska na zarzut braku racjonalnej gospodarki złożem.

Na szerokim rynku najmocniej wzrosły kursy: Qumaka (+21,8 proc.) oraz Krezusa (+15,4 proc.). Kolejną sesję z rzędu zwyżkował Kruk, o 7,9 proc. do 258,2 zł. Od ostatniej spadkowej sesji dla Kruka (27 marca) kurs wzrósł już o 24 proc.

Hubert Bigdowski

