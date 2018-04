Prezes powiedział, że w przypadku miast poniżej 20 tys. mieszkańców (z puli 711) na koniec marca br. "przeanalizowano 472 miasta, w których wstępnie wytypowano 65 nieruchomości o powierzchni ponad 55 ha". Jak dodał, analiza zostanie zwieńczona wykazem nieruchomości. Wykaz zostanie opracowany do 30 czerwca br.

Grunty mogą zostać przeznaczone pod budowę lokali w ramach Mieszkania plus, albo pozostaną własnością PKP SA. "Wszystko zależy od tego, czy Krajowy Zasób Nieruchomości będzie chciał z tych nieruchomości skorzystać" - powiedział Mamiński.

"Bardzo aktywnie uczestniczymy w programie Mieszkanie plus, który jest dla nas priorytetem" - dodał prezes.

Mamiński przypomniał, że PKP SA przedstawiły już wykaz 238 nieruchomości w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców, m.in. w Krakowie, Gdańsku i Szczecinie, które mogłyby być zagospodarowane w ramach Programu.

"Do KZN przekazaliśmy do tej pory już dane o gruntach o powierzchni blisko 600 hektarów, o wartości około 1,3 mld zł. KZN powinien do połowy roku zdecydować, którymi działkami jest zainteresowany" - powiedział prezes.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września ub. roku. Dzięki niej powstał tzw. bank ziemi, który odpowiada za zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa. Grunty, które wchodzą do KZN, mają zostać przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus.

>>> Czytaj też: Miesztalski: Radom lotniskiem wspomagającym Okęcie? To decyzja polityczna, nie merytoryczna