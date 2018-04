Źródło: PAP

Rosyjski państwowy regulator Roskomnadzor zwrócił się do sądu z wnioskiem o zablokowanie komunikatora Telegram w związku z faktem, iż nie przekazał on Federalnej Służbie Bezpieczeństwa (FSB) kluczy kryptograficznych, które umożliwiają dostęp do treści rozmów.