Przedsprzedaż mieszkań Inpro wzrosła o 83% r: r do 245 w I kw. 2018 r.



Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż na poziomie 245 umów w I kwartale, co oznacza wzrost o 83% r/r, podała spółka. W tym okresie Grupa przekazała łącznie 119 lokali.

„W I kwartale 2018 roku grupa kapitałowa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto tj. po uwzględnieniu rezygnacji: przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi oraz umów dotyczących lokali usługowych/ użytkowych, a także wydanych klientom dokumentów o informacji o warunkach zawarcia umów deweloperskich pozwalających klientom wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków na finasowanie umowy deweloperskiej) na poziomie 245 umów, co stanowi o 83 % więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, obejmującym okres styczeń - marzec" - czytamy w komunikacie.

Poprawa poziomu przedsprzedaży to ogólna tendencja na rynku deweloperskim. Grupa posiada zróżnicowaną ofertę sprzedażową, spotykającą się z dużym zainteresowaniem nabywców, podano także.

W I kwartale 2018 roku Grupa przekazała łącznie 119 lokali, w porównaniu do 104 sztuk w roku ubiegłym, dodano w informacji.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto) Inpro wyniosła 739 szt. w 2017 r.

(ISBnews)