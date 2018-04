Master Pharm zakłada stabilny wzrost, obserwuje rynek pod kątem akwizycji



Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Master Pharm zakłada stabilny wzrost sprzedaży i obserwuje rynek pod kątem potencjalnej akwizycji, poinformował prezes Jacek Franasik.

„W perspektywie najbliższych kwartałów zarząd zakłada stabilny wzrost sprzedaży w oparciu o zwiększone moce produkcyjne, a także dalszy rozwój i promocję oferty produktów marki własnej. Analizuje również rynek pod kątem potencjalnych akwizycji, które zwiększyłyby zdolności produkcyjne Grupy" - czytamy w komunikacie.

„Obserwujemy rynek pod kątem potencjalnej akwizycji w celu poszerzenia zdolności wytwórczych Grupy o produkty lecznicze OTC lub określone portfolio marek suplementowych lub farmaceutycznych. Kontynuować będziemy również prace nad rozwojem portfolio marki własnej Avet Pharma, które dziś obejmuje już 53 produkty. Rynek suplementów doświadcza stabilnego wzrostu, co stwarza nam doskonałe perspektywy rozwoju. Jestem przekonany, że będziemy potrafili to wykorzystać" – dodał Franasik w liście do akcjonariuszy.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)