Bytom: Kontynuacja dwucyfrowej dynamiki wzrostu EBITDA niezagrożona w 2018 r.



Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Kontynuacja dwucyfrowej dynamiki wzrostu EBITDA jest niezagrożona w 2018 r., poinformował prezes Bytomia Michał Wójcik.

„Poprawa efektywności sprzedaży przy selektywnym rozwoju i zachowaniu dużej dyscypliny kosztowej - tak można by podsumować naszą strategię na 2018 r." - napisał Wójcik w liście do akcjonariuszy.

"W 2018 r. będziemy się koncentrować na poprawie efektywności:

- zwiększeniu % marży brutto w detalu poprzez m.in. zwiększenie udziału w zakupach towarów pochodzących z konkurencyjnych rynków azjatyckich kwotowanych w USD;

- poprawie sprzedaży na m2 poprzez m.in. zabezpieczenie i utrzymanie w ciągłej ofercie towarów z tzw. grupy evergreen oraz rozpoczęcie szkoleniowego programu sprzedawców Bytom S.A.;

- dyscyplinie kosztowej, ze szczególną uwagą na obszar generujący w spółce największe koszty, czyli koszty detaliczne;

- utrzymaniu dynamiki sprzedaży detalicznej z m2 powyżej dynamiki kosztów detalicznych" - dodał w liście do akcjonariuszy.

Bytom S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod Marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku, a od 1995 roku jest notowana na GPW.

