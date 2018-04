Restrykcje obejmują zakaz wjazdu do UE, a także zamrożenie środków osób i podmiotów. "28" wdrożyła również decyzje o zamrożeniu aktywów w odniesieniu do 15 statków, zakazie wpłynięcia do portu w odniesieniu do 25 statków i odmowie rejestracji 12 statków.

Sankcje na Koreę Północną zostały nałożone w odpowiedzi na próby nuklearne i rakietowe przeprowadzane przez ten kraj, które były złamaniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. W ubiegłym roku Korea Północna przeprowadziła swoją największą jak dotąd próbę broni atomowej i wystrzeliła kilka rakiet balistycznych, za co Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na nią najsurowsze w historii restrykcje.

Wskutek ogłoszonych w piątek decyzji Rady UE 80 osób i 75 podmiotów z Korei Północnej jest objętych sankcjami zgodnie z decyzjami ONZ. Dodatkowo UE wdrożyła swoje restrykcje wobec 55 osób i 9 podmiotów.

Unijni ministrowie spraw zagranicznych dyskutowali o sytuacji na Półwyspie Koreańskim z minister spraw zagranicznych Korei Południowej Kang Kiung-Wha 19 marca. UE z zadowoleniem przyjęła deeskalację napięcia na Półwyspie i zaplanowane spotkanie pomiędzy przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem a prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Prosząc o spotkanie z Trumpem, Kim przedstawił "wstępne zobowiązanie Korei Północnej do natychmiastowego zaprzestania prób balistycznych i jądrowych". (PAP)