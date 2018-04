KE zaprzecza, jakoby Unia Europejska wspierała Turcję militarnie

Źródło: PAP

Komisja Europejska przekonywała w piątek, że wozy bojowe przekazane Turcji przez UE do ochrony granic, by nie przedostawali się przez nie migranci, są nieuzbrojone. To odpowiedź na doniesienia mediów, że dostarczony sprzęt mógł być wykorzystywany militarnie.