Obwodnica będzie bezpośrednim połączeniem z przeprawy promowej "Karsibór", a w przyszłości tunelu pod Świną, do centrum miasta. W piątek władze województwa i miasta podpisały umowę na dofinansowanie środkami unijnymi tej ważnej dla Świnoujścia inwestycji.

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącego odcinka ul. Steyera od ul. Karsiborskiej (droga krajowa nr 93) do ul. Daszyńskiego. Powstanie nowe, bezpośrednie połączenie drogowe od przeprawy promowej na ul. Karsiborskiej do Wybrzeża Władysława IV w centrum miasta.

"Połączenie to będzie funkcjonowało niezależnie od rodzaju przeprawy przez Świnę; czy będzie to przeprawa promowa jak teraz, czy też za kilka lat połączenie tunelem pod Świną" - powiedział cytowany w komunikacie służb prasowych Świnoujścia jego prezydent Janusz Żmurkiewicz.

Nowa ul. Steyera umożliwi także sprawne połączenie z drogą krajową nr 93 bazy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Obwodnica będzie również połączeniem dróg miejskich z terenami inwestycyjnymi miasta w pobliżu basenu Mulnik oraz nabrzeżami 87 i 91, wybudowanymi w ramach pogłębiania toru wodnego Szczecin – Świnoujście.

Koszt budowy obwodnicy to 11,6 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to prawie 4,5 mln zł. Obwodnica ma być gotowa do początku 2020 r.

Pod koniec marca br. unijni eksperci wydali pozytywną opinię o projekcie budowy tunelu między wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu.

Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela rzeka Świna, będąca również częścią toru wodnego do portu w Szczecinie.

Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie mają wystarczającej przepustowości, co powoduje często długi czas oczekiwania na prom; są też wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne. Rozwiązaniem komunikacyjnych problemów będzie tunel. Całkowita długość inwestycji wyniesie około 3,4 kilometra, w tym 1,44 kilometra jednorurowego tunelu drążonego. Średnica wewnętrzna tunelu będzie wynosić 12 metrów, zostanie w nim wykonana dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu o szerokości po 3,5 metra, poniżej jezdni powstanie również galeria ewakuacyjna.

Świnoujście leży na kilkudziesięciu wyspach, z których tylko trzy są zamieszkane - Uznam, Wolin i Karsibór. Na wyspie Uznam znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi; żyje tu 80 proc. mieszkańców Świnoujścia.