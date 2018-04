Dwie osoby zginęły, a ok. 20 zostało rannych, gdy w sobotę po południu furgonetka prowadzona przez Jensa R. wjechała w ludzi siedzących przed restauracją Kiepenkerl na starym mieście w Muenster w zachodnich Niemczech. Sprawca ataku zastrzelił się w chwilę później.

Urodzony w 1969 roku Jens R. pochodził z regionu Sauerland w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec i od dłuższego czasu mieszkał w Muenster, gdzie studiował design i pracował, początkowo z dużymi sukcesami, jako samozatrudniony projektant przemysłowy. W ostatnich latach jego praca zeszła jednak na dalszy plan - pisze "Die Welt".

Posiadał cztery mieszkania - dwa na wschodzie kraju oraz dwa w samym Muenster - oraz kilka pojazdów zarejestrowanych na jego nazwisko. W jednym z mieszkań znaleziono 18-stronicowy dokument napisany przez Jensa R., w którym opisuje "upokarzające" doświadczenia z dzieciństwa, problemy w kontaktach z rodzicami, rozstrój nerwowy i kolejne załamania. Opisuje też swoją nieudaną operację.

Władze podały, że na jego komputerze znaleziono maile świadczące o myślach samobójczych, ale "żadnych sygnałów, że stanowił zagrożenie dla innych". Policji był znany z drobnych przestępstw, w tym uszkodzenia mienia, pogróżek i drobnych kradzieży, dzięki którym był w stanie finansować swoje uzależnienie od narkotyków.

Służby badają ewentualne powiązania Jensa R. ze środowiskiem skrajnej prawicy, ale na razie wątek ten jako ewentualny motyw zbrodni się nie potwierdził.

Według "Frankfurter Allgemeine Zeitung" R. od pewnego czasu znajdował się pod opieką psychiatry; w marcu miał podjąć pierwszą próbę samobójczą. W jednym z jego mieszkań w Muenster policja znalazła pięciostronicowy list, którego treść na razie nie jest znana. Jak ustalono, mężczyzna prowadził samotniczy tryb życia, choć jednocześnie często dążył do konfliktu z sąsiadami, którzy określili go jako trudnego człowieka.

"Bild" pisze z kolei, że przed śmiercią sprawca wysłał pocztą elektroniczną i tradycyjną liczący 92 strony list do swoich znajomych, członków rodziny i sąsiadów, najwyraźniej nie kierując się przy tym żadnym konkretnym kryterium.

Według gazety R. miał napisać w liście, że napady wściekłości zaczął miewać już w dzieciństwie. Winę przypisuje za to swoim rodzicom, którzy mieli go kontrolować, izolować od rówieśników i przez lata maltretować. R. pisze, że już w szkole zaczął wykazywać zaburzenia, które wpłynęły na jego późniejsze życie, oraz że już jako siedmiolatek po raz pierwszy marzył, że nie żyje. To z winy rodziców miał też stać się impotentem niezdolnym do nawiązywania relacji, w tym seksualnych, z kobietami. Bał się, że inni uznają go za geja, przez co zaczął pić i cierpieć na ataki paniki i spazmy. Znajomym zarzucał szpiegowanie go, klientom - celowe nieopłacanie jego usług, a lekarzom, którzy w 2015 roku operowali go z powodu schorzenia pleców - błędy w sztuce lekarskiej, które - jak podkreślił - uczyniły z niego kalekę.

