Work Service oczekuje silnego wzrostu zapotrzebowania na pracę tymczasową w br.



Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Work Service szacuje, że w tym roku zapotrzebowanie na pracę tymczasową dynamicznie wzrośnie i firma oczekuje także podwojenia liczby wyrekrutowanych pracowników w ramach działalności transgranicznej, wynika z wypowiedzi prezesa Macieja Wituckiego.

"Spodziewamy się podwojenia działalności transgranicznej we wszystkich wymiarach tzn. wysyłania Ukraińców do Polski, Polaków do Czech, czy Niemiec, to wszystko mnożymy razy dwa w stosunku do ubiegłego roku" – powiedział Witucki podczas telekonferencji.

Dodał, że w ubiegłym roku firma w ramach transgranicznej działalności wysłała 4 tys. Ukraińców do Polski, a teraz już ma zamówienia na kolejne 2 tys. osób.

"W związku z rosnącym zapotrzebowaniem, otwieramy nowe możliwości tzn. poszukujemy pracowników z Ukrainy nie tylko na tymczasowe umowy, ale także stałe umowy np. do branży budowlanej. Nasza firma na Ukrainie, która rozpoczęła właśnie działalność rekrutuje 400 pracowników miesięcznie" – dodał.

Według niego sytuacje poprawią także spodziewane zmiany w prawie w Polsce, które mają wejść w drugiej połowie roku, gdzie oczekuje się 12-miesięcznego zamiast 6-miesięcznego zezwolenia na prace.

"W ubiegłym roku wysłaliśmy do Czech z Polski ponad 1 tys. pracowników, w tej chwili już mamy wyrekrutowanych 800 osób i oczekujemy, że ta liczba w tym roku wzrośnie do 2 tys. Poza tym notujemy wysokie zapotrzebowanie na pracę z Niemiec i w przygotowaniu mamy kolejnych 1 tys. pracowników" – powiedział Witucki.

W ubiegłym roku z Polski do Niemiec wysłanych zostało ponad 2 tys. pracowników. Spółka planuje także, uruchomienie w tym roku nowych linii transgranicznych z Bułgarii, Chorwacji i Macedonii.

Ze wstępnych i wybranych niezaudytowanych danych finansowych za 2017 rok wynika, że przychody Grupy Work Service wzrosły o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej i osiągnęły poziom ponad 2,6 mld złotych. Z wyłączeniem wyniku IT Kontrakt, który od połowy roku nie należy do grupy, dynamika wzrostu ze sprzedaży usług wyniosła 11,5% r/r.

"Pełne dane po audycie za 2017 rok opublikujemy 27 kwietnia br" - powiedział Witucki.

Witucki przypomniał także, że pod koniec marca bieżącego roku spółka zawarła przedwstępną umowę zbycia udziałów w grupie Exact Systems. "Tylko dzięki tej ostatniej aktywności zredukujemy nasze zadłużenie o 140 mln zł i liczymy, że ta transakcja powinna zakończyć się do końca czerwca" - dodał prezes.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)