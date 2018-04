Empik otworzył 250. salon, planuje dalszy wzrost zatrudnienia, głównie w IT



Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Empik otworzył 250. salon sprzedaży o powierzchni blisko 200 m2 we Wrocławiu, poinformowała spółka. Firma planuje dalszy rozwój zatrudnienia we wszystkich obszarach działalności z naciskiem na dział IT w 2018 r.

"28 marca nastąpiło otwarcie 250. salonu Empiku w Polsce. Sklep we Wrocławiu (Park Handlowy Auchan Bielany) o powierzchni blisko 200 m2 zatrudnia kilka osób, które zdecydowały się związać swoje zawodowe kariery z marką łączącą w swoich działaniach 70-letnią tradycję z nowoczesnością. Z 2,5 tysiąca osób, które w salonach Empik w całej Polsce zajmują się obsługą klienta, pracą na sali sprzedaży czy zarządzaniem, blisko tysiąc pracuje w salonach własnych, pozostali w salonach partnerskich (franczyzowych)" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje spółka wraz ze wzrostem liczby salonów w całej Polsce, rośnie zatrudnienie w centrali firmy w Warszawie.

"Obecnie Empik zatrudnia ponad 500 osób, które są odpowiedzialne za zarządzanie ofertą produktową w salonach oraz za operacje i marketing. Empik to nie tylko sieć salonów, ale także jeden z największych sklepów internetowych w Polsce. Zespół osób zatrudnionych w centrali firmy odpowiada za prace nad rozwojem technologicznym i ofertowym platformy empik.com. Dzisiaj sklep posiada już ponad 1,5 mln produktów i dociera do milionów klientów" - czytamy dalej.

Empik stawia m.in. na dynamiczny rozwój w obszarze e-commerce.

"W 2018 roku planujemy znacząco zwiększyć zatrudnienie w obszarze IT. Specjaliści z tej dziedziny będą pracować przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań omnichannelowych w sprzedaży" – powiedziała chief HR officer grupy Empik Marta Krukowska, cytowana w komunikacie.

Grupa Empik to największa sieć sprzedaży produktów kultury i rozrywki w Polsce i lider w kategoriach wydawniczych (książka, muzyka, film).

(ISBnews)