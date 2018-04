Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Walne zgromadzenie zobowiązało również zarząd do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu; oraz podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia formy dokumentu akcjom spółki i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności prawnych i faktycznych przed KNF, GPW oraz KDPW, podano także.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie odbyło się na żądanie Sacellum (akcjonariusza posiadającego akcje Gekoplastu stanowiące 99,33% kapitału zakładowego).