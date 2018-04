Zysk netto Bowim spadł r: r do 18,51 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Bowim odnotował 18,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 21,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 39,53 mln zł wobec 43,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 127,7 mln zł w 2017 r. wobec 819,97 mln zł rok wcześniej.

"W 2017 roku skonsolidowane przychody operacyjne przekroczyły miliard złotych i były najwyższe w ponad 20-letniej historii Bowimu. Wyniosły one ponad 1 130 mln zł, co oznacza, że w porównaniu do wyniku z 2016 roku urosły o ponad 36%. Zysk operacyjny grupy osiągnął w ubiegłym roku 39,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 18,8 mln zł. Osiągnięte wyniki są nie tylko efektem sprzyjającej w 2017 roku koniunktury rynkowej, ale również, a może przede wszystkim, pracy całego zespołu i efektywności realizowanej strategii rozwoju" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.