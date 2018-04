Prezydent Chin Xi Jinping podczas wtorkowego wystąpienia na Boao Forum Asia obiecał zwiększenie importu, obniżenie limitów własności zagranicznej w przedsiębiorczości - otwarcie sektorów chińskiej gospodarki - od produkcji samochodów po bankowość - i rozszerzenie ochrony własności intelektualnej.

Wystąpienie Xi nastąpiło po tym, gdy amerykański prezydent Donald Trump wyraził optymizm w kwestii zawarcia porozumienia USA z Chinami dotyczącego kwestii handlowych.

Rynki akcji i surowców na świecie zareagowały na te komentarze wzrostami, mając nadzieję, że można zapobiec wojnie handlowej pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata.

"Wszystkie aktywa ryzykowne zyskują po przemówieniu prezydenta Xi, ponieważ chiński przywódca wyraził większą otwartość" - mówi Will Yun, analityk rynków towarowych w Hyundai Futures Corp.

"Nastroje inwestorów są pozytywne, bo chęć Chin do otwarcia rynku wspiera wiarę w globalną gospodarkę i może prowadzić do wzrostu popytu" - dodaje.

Peter So podkreśla, że Xi zasygnalizował, iż nie ma bezpośredniej konfrontacji Chin z USA.

"Nie ma bezpośredniej konfrontacji z USA" - mówi So, z CCB International Securities Ltd. w Hongkongu.

"To sugeruje możliwą przestrzeń do poprawy relacji w sporze handlowym USA-Chiny" - dodaje.

Również Ken Chen, strateg KGI Securities Co. w Szanghaju wskazuje na koncyliacyjne gesty ze strony prezydenta Chin.

"Uwagi Xi dotyczące rozszerzenia importu i poszerzenia dostępu do chińskiego rynku są postrzegane na rynkach jako gesty pojednawcze, aby złagodzić tarcia w handlu" - mówi Chen.

"Chiny, z nadwyżką handlową z USA, z pewnością nie chcą dalszego rozwoju sporu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi" - dodaje.

Ben Kwong, dyrektor wykonawczy z KGI Asia Ltd. w Hongkongu, nazywa prezydenta Xi dżentelmenem.

"Rynki przyjmują tę racjonalną wypowiedź prezydenta Xi. Podkreślając, że Chiny będą dążyć do współpracy z innymi krajami, aby osiągnąć rozwiązania korzystne dla wszystkich, Xi pokazuje, że jest dżentelmenem. Oczywiście nadal jest wiele niepewności, szczególnie w zakresie reakcji prezydenta USA, ale wystąpienie Xi to krok we właściwym kierunku" - mówi Kwong.

Z kolei Hans Goetti, założyciel HG Research w Singapurze, ocenia, że Chiny nie są zainteresowane wojną handlową. "Chiny nie są zainteresowane wojną handlową, to pewne, ale USA też nie blefują" - mówi Goetti.

"Xi wyciąga rękę do USA z gałązką oliwną, co może sygnalizować, że możliwe są negocjacje ze Stanami" - ocenia Eddie Cheung, strateg walutowy Standard Chartered w Hongkongu.

We wtorek drożeją surowce: ropa na NYMEX w Nowym Jorku zyskuje 1,3 proc. do 64,25 USD za baryłkę. Miedź na Comex w Nowym Jorku drożeje o 0,8 proc. do 3,10 USD za funt, najwyżej od ponad 3 tygodni.

Na rynku walutowym euro traci 0,05 proc. do 1,2316 USD, brytyjski funt zyskuje 0,1 proc. do 1,4145 USD, a japoński jen spada o 0,3 proc. do 107,11 za dolara USA.

Inwestorzy spoglądają z uwagą na sytuację na rosyjskim rynku akcji po mocnym spadku kursu rubla i silnych spadkach na rynku w poniedziałek - najmocniejszych od 4 lat, w reakcji na sankcje nałożone przez USA na niektórych prominentnych rosyjskich miliarderów powiązanych z Kremlem i na ich firmy.

W poniedziałek indeks MOEX Russia zniżkował o 8,7 proc., najmocniej od marca 2014 r. Kurs rubla spadł najmocniej od 2016 r.

Tymczasem we wtorek o 10.30 rozpocznie się wystąpienie prezesa Fed z Dallas - Roberta Kaplana - w Tsingua University School of Economics and Management w Pekinie, a o 11.30 - przedstawiciela Banku Anglii Andy'ego Haldane w Melbourne.

O 14.30 na rynku pojawi się wskaźnik PPI z USA w marcu.

