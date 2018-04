Bowim chce poprawić wynik w 2018 r. i realizować przedstawioną strategię



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Ambicją Bowimu jest poprawa wyniku w 2018 roku i dalsze realizowanie przedstawionej w zeszłym roku strategii, poinformował wiceprezes Jacek Rożek.

Grupa osiągnęła przychody na poziomie 1,13 mld zł - to o blisko 40% więcej niż rok wcześniej, a także najwyższy wynik w ponad 20-letniej historii Bowimu.Tym samym w 2017 r. przychody grupy były wyższe o ponad 300 mln zł niż w roku 2016, w którym osiągnęły poziom 830 mln zł. Zysk netto Bowimu przekroczył w ubiegłym roku 18,8 mln zł, z kolei zysk operacyjny grupy wyniósł 39,5 mln zł, przypomniano.

"Za nami dobry rok, w którym sprzedaliśmy wyroby stalowe za ponad 1,1 mld zł. To efekt wykorzystania dobrej koniunktury rynkowej, ale nadto wysiłku całego naszego zespołu. W strukturze sprzedaży asortymentowej naszej grupy w dalszym ciągu dominują blachy oraz rury i profile, których łączny udział w sprzedaży wynosi 60%" - powiedział wiceprezes Bowimu, cytowany w komunikacie.

Pod koniec stycznia br. Passat-Stal, spółka zależna Grupy Bowim, zakończyła budowę magazynu składowego w Płocku. Jednocześnie w ostatni etap wkroczyły prace przy budowie centrum magazynowo-dystrybucyjnego w Rzeszowie. Obie te inwestycje wpisują się w opublikowaną w październiku ubiegłego roku strategię na lata 2017-2020, podano także.

"Grupa Bowim stale się rozwija - realizujemy szereg inwestycji, które w przyszłości usprawnią nasze działania, a część z nich już teraz przyczynia się do poprawy efektywności naszego biznesu. Naszą ambicją jest poprawa wyniku w 2018 roku i dalsze realizowanie przedstawionej w zeszłym roku strategii. Spodziewamy się, że koniunktura nadal będzie nam sprzyjać i że za rok będziemy mogli poinformować naszych akcjonariuszy o kolejnych dobrych wynikach" - dodał Rożek.

W celu optymalizacji procesów magazynowo-logistycznych, a w konsekwencji zwiększenia możliwości produkcyjnych, magazynowych i transportowych, Bowim planuje zainwestować do 2020 r. ponad 50 mln zł. Spółka jeszcze w 2016 roku rozpoczęła modernizacje na terenie swojego centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu, która zostanie zakończona w 2018 r. W kolejnych latach planowany jest zakup nowej maszyny do cięcia poprzecznego blach w kręgu, doprowadzenie bocznicy kolejowej do centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu oraz inwestycje w rozwiązania informatyczne, które poprawią efektywność grupy, podsumowano.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

