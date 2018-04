Murapol sprzedał 926 mieszkań w I kw., podtrzymuje cel 4 tys. w całym 2018 r.



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Murapol podpisał 926 umów sprzedaży mieszkań w I kw. br. wobec 814 w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli o ok. 14% więcej r/r. Liczba zakontraktowanych lokali w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 r. jest najlepszym wynikiem za I kwartał w całej dotychczasowej historii Murapolu, podkreśliła spółka i podtrzymała plan sprzedaży 4 tys. mieszkań w całym roku.

"Pierwsze trzy miesiące bieżącego roku oceniamy bardzo pozytywnie pod kątem wyniku wypracowanego zarówno przez Grupę Murapol, jak również całą branżę. Osiągnięte przez firmy deweloperskie poziomy kontraktacji potwierdzają bardzo dobrą kondycję krajowego rynku mieszkaniowego, jego dużą chłonność, a przez to doskonałe warunki do dalszego rozwoju działalności. Jako jeden z liderów rynku jesteśmy przygotowani na taką sytuację, a posiadany aktywny bank ziemi i moce produkcyjne pozwolą nam odpowiedzieć na zgłaszany przez klientów wysoki popyt na lokale. Przy obecnej, sprzyjającej koniunkturze rynkowej, przewidujemy w kolejnych miesiącach br. utrzymanie obecnej dynamiki kontraktacji i wypracowanie na koniec roku zakładanego planu, jakim jest podpisanie umów na sprzedaż 4 tys. mieszkań" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Grupa Murapol najwięcej, bo 327 umów dotyczących sprzedaży mieszkań podpisała w lutym, kolejne 318 w marcu oraz 281 w styczniu. Pod względem struktury geograficznej kontraktacji mieszkań zrealizowanej w I kwartale br., największy udział miał rynek katowicki, gdzie grupa podpisała 131 umów dotyczących sprzedaży mieszkań, kolejno Poznań i Kraków po 127 oraz 123 w Łodzi. Powyżej 100 mieszkań Murapol zakontraktował także we Wrocławiu oraz w Warszawie, podano także.

"Od początku bieżącego roku Grupa Murapol wprowadziła do sprzedaży 1 128 lokali o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 50 tys. m2 w 6 inwestycjach - Murapol Osiedle Praskie w Warszawie, Murapol Nowy Poznań w Poznaniu, Murapol Nowy Bażantów oraz Murapol Apartamenty Trzy Stawy w Katowicach, Murapol Śląskie Ogrody w Tychach oraz w pierwszym gliwickim projekcie mieszkaniowym - Murapol Osiedle Parkowe. W najbliższym czasie grupa zamierza zaoferować kolejne blisko 1,5 tys. nowych lokali o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 63,8 tys. m2. Będą to zarówno dalsze etapy już realizowanych inwestycji, takich jak Murapol Nowa Przędzalnia w Łodzi, jak również zupełnie nowe projekty mieszkaniowe powstające w Warszawie przy ul. Kąty Grodziskie, Krakowie przy ul. Pachońskiego czy we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej" - czytamy dalej.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost o blisko 27% r/r.

(ISBnews)