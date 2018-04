Źródło: PAP

Gliwicka prokuratura skierowała do sądu wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” – podał we wtorek „Dziennik Zachodni”, zaznaczając że to nieoficjalna informacja. Prokuratura na razie nie chce się do niej odnieść, w środę ma zostać wydany komunikat.