iFun4all planuje debiut 'Serial Cleaner' na Nintendo Switch w Japonii w II kw.



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - iFun4all planuje debiut gry "Serial Cleaner" na platformie Nintendo Switch w Japonii w II kw. br. i zastanawia się także nad wejściem do Chin, poinformował prezes Marcina Mielcarek.

"Jeszcze w tym roku "Serial Cleaner" zadebiutuje w Japonii, rozważamy także ekspansję na Chiny" - zapowiedział prezes Mielcarek podczas konferencji prasowej.

Według przedstawicieli spółki, platforma Nintendo Switch jest bardzo popularną platformą w Japonii.

"Wersja na ten rynek jest już gotowa i przechodzi obecnie testy. Myślę, że ostatecznie wejdziemy na rynek w II kw." - dodał prezes.

Według development managera Jacka Głowackiego, proces certyfikacji w Chinach jest znacznie trudniejszy, ale po jego przejściu otwiera się ten rynek jak i rynek na Tajwanie.

"Prowadzimy analizy kosztowe, aby sprawdzić, ile trzeba wydać, aby ta gra mogła zaistnieć na tamtym rynku. Ostateczne decyzję jeszcze nie zapadły" - dodał Głowacki.

Wskazał też, że gra "Serial Cleaner" jest już testowana wewnętrznie na platformę iOS. "Rozmawiamy z firmą Aple na ten temat, myślę, że w III/IV kw. wejdzie na tą platformę" - powiedział Głowacki.

Według Mielcarka, sukces gry "Serial Cleanera" na platformie Nintendo Switch w Stanach Zjednoczonych utwierdził spółkę w przekonaniu, że warto przygotować i samodzielnie wydać grę na urządzenia mobilne.

"Wskazywany przez niektórych graczy wysoki poziom trudności gry sprawił, że obecnie opracowujemy tryb 'super easy made' dedykowany komputerom PC. Chcemy ocenić jego przydatność i nie wykluczamy, że w przyszłości wprowadzimy go na wszystkich platformach na których ukazała się gra" - dodał Mielcarek.

Oprócz pracy nad grą "Ritual", spółka pracuje równolegle nad anonsowaną w styczniu "Far Peak", która stanowi hołd dla polskiego himalaizmu oraz nad nową grą, której tytuł jeszcze nie został ogłoszony.

"Nie chcemy się spieszyć z debiutem 'Far Peak'. Nie chcemy popełnić żadnego błędu w przypadku tej gry" - podkreślił Mielcarek.

Oprócz autorskich projektów, studio rozważa podjęcie także prac na zlecenie.

"W kwietniu wybieramy się na misję gospodarczą do Kijowa, gdzie przeprowadzimy potencjalne rozmowy o możliwych portach gier producentów zewnętrznych" - powiedział Głowacki.

iFun4All poinformował dziś także, że planuje premierę gry "Ritual" na drugą połowę 2018 r. Gra uwzględniać będzie potencjał skalowalności, tj. możliwość rozbudowy o nowe mechaniki, poziomy oraz tryby.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

(ISBnews)