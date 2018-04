Arctic Paper: Capex wzrośnie w 2018 i 2019 w porównaniu z ub r.



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wzrosną w 2018 i 2019 roku wobec poziomu z ub.r. z uwagi na inwestycje w Kostrzyniu oraz realizację inwestycji w elektrownię wodną w Munkedal, poinformował prezes Per Skoglund.

"Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w odniesieniu do dwóch inwestycji w Kostrzyniu i Munkedal wzrosną ok. 20%. Wynika to z konieczności zapłaty za maszyny i urządzenia 20% ceny. Większość kosztów zostanie rozliczonych dopiero w 2019 r" - powiedział Skoglund podczas konferencji prasowej.

Wartość inwestycji w Kostrzyniu wynosi 10 mln euro i dzięki niej moce produkcyjne mają wzrosnąć o 11-12%. Z kolei budowa elektrowni wodnej w fabryce w Munkedal wyniesie 7 mln euro, podała także spółka.

Wydatki inwestycyjne Arctic Paper wyniosły w 2017 r. 181,4 mln zł, z czego na segment papieru przypadało 73,8 mln zł, a celulozy 107,7 mln zł.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)