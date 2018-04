Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 41% r: r do 125 mln zł w I kw. br.



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 600 mln zł w I kw. br., co oznacza spadek o 84% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 125 mln zł i były niższe o 41% r/r, podał Kruk.

"Początek roku rozpoczął się dla nas powyżej oczekiwań. Domykamy szczegóły kolejnych dużych transakcji w Polsce, o których informowaliśmy - łącznie od początku roku pozyskaliśmy portfele o wartości nominalnej 1,3 mld zł. Wygrane przetargi zasilą inwestycje drugiego kwartału" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Inwestycje w I kw. br. pochodziły z Polski (ok. 68% kwoty) oraz pięciu pozostałych krajów działalności Kruka: Rumunii, Czech, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Osiągnęły 13 % sumy nakładów z całego poprzedniego roku.

Kruk podał także, że wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę wyniosła 362 mln zł w I kw. (wzrost o 17% r/r).

"W pierwszym kwartale ponownie osiągnęliśmy wysokie spłaty z naszych dwóch najważniejszych rynków - z Polski i Rumunii. Łącznie stanowiły ponad 80% sumy. Kontynuujemy strategię prougodową i oferujemy klientom rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Równocześnie w obu krajach wzmacniamy procesy sądowe na trudniejszych sprawach, które do tej pory nie potwierdziły rokowań na pozytywny efekt na etapie polubownym. Oczekuję, że to podejście zaowocuje dodatkowymi spłatami w przyszłości. Równolegle, coraz wyższe spłaty generowały nasze nowe rynki, przede wszystkim Włochy i Hiszpania. Jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na budowie operacji, doskonaleniu procesów i poprawie efektywności na nowych rynkach" - podkreślił prezes.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

