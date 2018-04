KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ten Square Games, publikacja dziś



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ten Square Games w związku z planowaną ofertą publiczną. Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW i planuje debiut jeszcze w maju, podał Ten Square Games. Spółka planuje publikację prospektu dziś.

"Wydaliśmy już około 200 gier. Są to projekty bardzo zróżnicowane pod względem wielkości i skali, ale na wszystkich zarabiamy pieniądze. To efekt naszego modelu biznesowego i skutecznego zastosowania wypracowanych narzędzi Business Intelligence oraz wiedzy dotyczącej skutecznej monetyzacji. Warto podkreślić, że nasza spółka jest rentowna od samego początku swojej działalności" - powiedział prezes Maciej Popowicz, cytowany w komunikacie.

"Wejście na giełdę umożliwi nam rynkową wycenę biznesu i dalszą budowę jego wartości. W naszej branży najważniejsi są zmotywowani i wykwalifikowani ludzie. Chcemy wykorzystać upublicznienie spółki, żeby jak najbliższej związać ich z Ten Square Games" - dodał wiceprezes Arkadiusz Pernal.

Przedstawiony w prospekcie Program Motywacyjny zakłada kontynuację dynamicznego wzrostu wyniku EBITDA w kolejnych latach. Program zakłada wypracowanie 26 mln zł zysku EBITDA w 2018 r. i 31,5 mln zł w 2019 r. W ostatnich dniach cele zostały podniesione - pierwotnie zakładały osiągnięcie wyniku EBITDA w wysokości odpowiednio 22 mln zł i 27,5 mln zł, podano także.

"Podniesienie celów Programu Motywacyjnego w ostatnich dniach przed zatwierdzeniem prospektu to efekt świetnych wyników 'Fishing Clash'. Zakładaliśmy, że będzie to sukces, ale przyjęcie gry i generowane przychody znacząco przekraczają nasze założenia" - podkreślił Pernal.

Zgodnie z wstępnymi szacunkami spółki, w samym marcu gra "Fishing Clash" wygenerowała przychody na poziomie 3,8 mln zł - to o 70% więcej niż wynik osiągnięty w poprzednim miesiącu. O skali sukcesu może świadczyć m.in. fakt, że miesięczne przychody generowane przez "Let's Fish" wynosiły maksymalnie 1,4 mln zł, podano w materiale.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych i przeglądarkowych. Studio zostało założone w 2011 r. przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), w ramach którego rozwinęli jedną z pierwszych platform gier free-to-play. Obecnie w grupie pracuje ponad 120 specjalistów, a portfolio wrocławskiego dewelopera gier to około 200 tytułów, których łączna liczba pobrań na świecie przekroczyła 280 mln. Produkcje grupy udostępniane są w modelu free-to-play, a ich monetyzacja odbywa się poprzez mikropłatności oraz reklamy.

(ISBnews)