Huawei liczy, że osiągnie trwale 1. pozycję w smartfonach w Polsce od kwietnia



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Huawei osiągnął pozycję numer jeden w Polsce na rynku smartfonów w ostatnim tygodniu marca. Liczy, że w kwietniu osiągnie pozycję lidera w ujęciu miesięcznym i trwale ją utrzyma, poinformował dyrektor zarządzający Huawei CBG Polska Jefferson Zhang.

"To przełomowy moment w działalności Huawei w Polsce. Według danych GfK Polonia, w ujęciu wolumenowym uzyskaliśmy 33,1% udziału w rynku w czwartym tygodniu marca wobec 29,1% największego konkurenta. Jeszcze na początku marca mieliśmy udział na poziomie 27%" - powiedział Zhang podczas spotkania z dziennikarzami.

W ciągu trzech ostatnich lat udział Huawei urósł na rynku smartfonów w Polsce z 8% do 30%.

"Pierwszy raz wyprzedziliśmy naszego konkurenta i zmieniamy historię na polskim rynku. W ujęciu miesięcznym w marcu 2018 roku mieliśmy 30% z 21,3% rok wcześniej. Nasz największy konkurent miał w tym czasie 32,3%. Liczymy na szybkie wyprzedzenie, co pokazuje nasz wzrostowy trend tygodniowy. Wierzymy, że będziemy numerem jeden od kwietnia, utrzymamy tą pozycję i zmienimy trwale sytuację rynkową" - dodał dyrektor Huawei CBG Polska.

Jak podał, najlepiej sprzedającymi się modelami na rynku w ujęciu tygodniowym były smartfony Huawei: Mate 10 Lite, następnie P9 Lite 2017 oraz P9 Lite Mini.

Zhang wskazał ponadto, że przedsprzedaż serii P20 jest zdecydowanie lepsza od Mate 10 Pro w końcu ub.r.

"Jutro jest koniec przedsprzedaży i wiemy, że poziom przedsprzedaży serii P20 jest ok. 10 razy większy od serii Mate. Obecnie wprowadzamy dwa modele, podczas gdy w przypadku Mate 10 był to jeden model. Po okresie letnim szykujemy kolejne premiery, w tym nowe modele serii Mate" - podsumował dyrektor Huawei CBG Polska.

