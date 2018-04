Wiosna przyszła na dobre, ale my kontynuujemy nasz serial poświęcony rządowym zmaganiom ze smogiem. Przyjrzeliśmy się temu co robi najbogatsza instytucja finansująca ochronę środowiska w Polsce, czyli NFOŚiGW.

Wśród rekomendacji programu „Czyste powietrze” przyjętych w ub. r przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów znalazł się punkt dotyczący finansowania inwestycji. NFOŚiGW został zobowiązany do „priorytetyzacji” środków na działaniach prowadzących do „jak najszybszej poprawy jakości powietrza w celu osiągnięcia maksymalnego efektu ekologicznego”. Miało się to stać do końca września 2017 roku.

Tymczasem NFOŚiGW nadal nie wspiera bezpośrednio likwidacji tak zwanej niskiej emisji, która jest podstawowym źródłem smogu w Polsce. To zanieczyszczenia sektora komunalno-bytowego czyli głównie indywidualnych domów, korzystających z przestarzałych pieców grzewczych i kominków.

„Resort środowiska w walce o czyste powietrze prowadzi działania w sposób systemowy. NFOŚiGW koncentruje swoje działania na inwestycjach o szerszym zasięgu, pozostawiając realizację likwidacji tzw. niskiej emisji w gospodarstwach indywidualnych samorządom i wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – informuje Ministerstwo Środowiska.

Wodą termalną w smog?

Samorządy mogą szukać unijnego dofinansowania w Regionalnych Programach Operacyjnych. Na OZE i efektywność energetyczną, w tym na działania związane z likwidacją niskiej emisji, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wieloletnim programie Region mają 366 mln zł. Pieniądze są przeznaczone na pożyczki.

Tymczasem NFOŚiGW dysponuje miliardami z funduszy unijnych i źródeł krajowych. Według NFOŚiGW, optymalnymi i systemowymi rozwiązaniami „problemu smogowego” w Polsce są kogeneracja i efektywne ciepłownictwo, w tym małe ciepłownie.

„W tym obszarze ważną rolę pełnią Badania geotermalne, ciepłownie i elektrociepłownie geotermalne – dlatego szczególne miejsce w działaniach NFOŚiGW w tym obszarze stanowią programy dla rozwoju energetyki geotermalnej, w tym również badania geologiczne i środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał” – zaznaczył rzecznik funduszu Sławomir Kmiecik.

Rozwój kogeneracji jest jak najbardziej potrzebny, tyle, że w wielu małych miejscowościach dotkniętych smogiem w ogóle nie ma sieci ciepłowniczej. Trudno więc mówić, że poszukiwanie wód termalnych zastąpi program wymiany pieców i docieplenia domów.

NFOŚiGW oczywiście wspiera termomodernizację, ale pieniądze idą głównie na budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne budynki mieszkalne (np. spółdzielnie, wspólnoty). Brak jest natomiast ogólnopolskiego programu dotacyjnego skierowanego do indywidualnych osób, które chciałyby wymienić piec i ocieplić dom. A takie programy istniały przecież w przeszłości.

Z jakich ważnych programów zrezygnował NFOŚiGW i jak zamierza wydawać pieniądze podatników? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

>>> Polecamy: Rządowe sukcesy i porażki w walce ze smogiem. Czy taryfa grzewcza działa?