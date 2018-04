KGHM wybrał ofertę Budimeksu za 578 mln zł netto na I etap OUOW Żelazny Most



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Oferta Budimeksu, warta 578 mln zł netto, została wybrana przez KGHM Polska Miedź w przetargu na Budowę Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most - Etap I (Faza 1,2,3), podał Budimex.

"Termin rozpoczęcia robót: liczony od momentu uzyskania przez zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. Termin zakończenia robót: 31.12.2021" - czytamy w komunikacie.

Żelazny Most to zbiornik odpadów poflotacyjnych, należący do KGHM Polska Miedź.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. spółka miała 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)