Aplisens rekomenduje 0,28 zł dywidendy na akcję za 2017 r.



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Aplisens podjął uchwałę o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 3,53 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku za rok 2017 r., tj., 0,28 zł na akcję, poinformowała spółka.

"Zarząd Aplisens podjął uchwałę o rekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2017 w kwocie 19 262 890,81 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, zgodnie z następującym podziałem:

- w kwocie 15 736 934,81 zł (81,7% zysku netto) na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,

- w kwocie 3 525 956,00 zł (18,3% zysku netto) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,28 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Podejmując decyzję dotyczącą ww. rekomendacji zarząd wziął pod uwagę obecną wartość aktywów finansowych spółki oraz plany inwestycyjne i rozwojowe przyjęte na rok 2018 w ramach obowiązującej strategii, podano także.

Prezes Adam Żurawski informował 20 marca br., że Aplisens zakłada wypłatę ok. 25% zysku netto za 2017 r. w formie dywidendy, podobnie jak w latach ubiegłych.

W maju ub.r. akcjonariusze Aplisens postanowili o przeznaczeniu kwoty 3,87 mln zł, to jest 0,3 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)