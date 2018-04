KNF zatwierdziła prospekt Danwood w zw. z IPO, publikacja jutro



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Danwood Holding, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała Komisja. Spółka poinformowała, że planuje opublikować prospekt 12 kwietnia br.

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny Danwood Holding z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B (oferującym jest Pekao Investment Banking)" - czytamy w komunikacie.

Przewiduje się, że oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej sprzedawanych może być do 20 mln akcji istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 50% kapitału zakładowego spółki, należących do Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz aprzedający może dodatkowo zaoferować do 4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 10% kapitału zakładowego spółki. Na podstawie prospektu akcjonariusz sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego spółki, podano w osobnym komunikacie spółki."Cieszymy się z dzisiejszego zatwierdzenia prospektu emisyjnego i planujemy niezwłocznie rozpocząć ofertę publiczną. Mamy ambitne plany rozwoju, notujemy bardzo dobre wyniki finansowe i zwiększamy przychody szybciej od konkurencji . Widzimy bardzo dobre perspektywy dla rynku prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w Europie i jego rosnące znaczenie względem domów tradycyjnych. Wprowadzenie akcji spółki do obrotu na GPW będzie kolejnym ważnym kamieniem milowym w rozwoju grupy" - powiedział prezes Jarosław Jurak, cytowany w komunikacie.Grupa Danwood jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie "pod klucz" (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood na rynku europejskim. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.(ISBnews)