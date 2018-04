Glapiński: Lipcowa projekcja pokaże niższą inflację i wyższy wzrost PKB



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Lipcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego (NBP) pokaże niższą inflację niż dokument marcowy, a wyższy wzrost PKB, uważa prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

"Zapowiada się, że inflacja będzie niższa, a PKB wyższe. Mamy takie istotne zjawiska, jak stabilizacja cen ropy naftowej i spadek cen żywności - to są dwa ważne elementy przychodzące do nas z zewnątrz" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej, zapytany, czy niższe odczyty inflacji na początku br. pozwalają oczekiwać, że ścieżka inflacji w lipcowej projekcji CPI zostanie obniżona.

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji, inflacja konsumencka wyniesie 2,1% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 3% w 2020 r.

Według projekcji, wzrost PKB spowolni do 4,2% w tym roku (z 4,6% w ub.r.), a następnie - do 3,8% w 2019 r. Wzrost PKB w 2020 r. oczekiwany jest na poziomie 3,6%.

