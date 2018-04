Glapiński: Jeśli gdzieś mogłoby powstać zarzewie zjawisk inflacyjnych, to na rynku pracy

Źródło: PAP

Jeśli gdzieś mogłoby powstać zarzewie zjawisk inflacyjnych, to na rynku pracy m. in. z powodu braku pracowników czy braku niezbędnych kwalifikacji - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński na konferencji po posiedzeniu RPP. Dodał jednak, że póki co nie widać niepokojących objawów.