Jak poinformowała w środę rzeczniczka mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Małgorzata Tarnowska, spotkania informacyjne z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin odbędą się od 16 do 19 kwietnia w: Przyłęku, Puławach, Policznie, Tczowie, Zwoleniu, Radomiu, Orońsku, Kowali, Gozdzie i Skarszewie.

W grudniu i lutym odbywała się pierwsza tura spotkań z mieszkańcami i władzami kilkunastu gmin. Swoje sugestie dot. wariantów trasy przekazywali oni potem do GDDKiA. Uwagi te - jak zaznaczyła Tarnowska - zostały przekazane projektantowi, który w miarę możliwości uwzględni je w projekcie.

Proponowany przebieg S12 wzbudził niepokój m.in. wśród mieszkańców gminy Kowala. Według nich jeden z trzech zaproponowanych wariantów drogi wymagałby wyburzenia około 100 domów. Z przebiegu trasy niezadowoleni byli także mieszkańcy gmin Skaryszew i Gózd. W związku z tym - jak zaznaczyła Tarnowska - przygotowany został kolejny podwariant trasy uwzględniający część uwag.

Na czerwiec zaplanowano spotkania z mieszkańcami gmin, przez które przebiegać ma S12 na odcinku z Piotrkowa Trybunalskiego do Radomia.

Zaprojektowanie ponad stukilometrowego odcinka trasy S12 z Piotrkowa Trybunalskiego do Puław podzielono na dwa fragmenty. Wartość pierwszego zadania - od granicy województwa łódzkiego do Radomia (ok. 42 km) - opiewa na ok. 4,9 mln zł, a drugiego - odcinek Radom - Puławy (ok. 66 km) - na ok. 5,7 mln zł.

Droga nr 12 przebiega równoleżnikowo przez trzy województwa: łódzkie, mazowieckie oraz lubelskie. Nowa trasa ma rozpocząć się w woj. łódzkim, w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie skrzyżowałaby się m.in. z autostradą A1 oraz S8. Przebiegając przez Radom (woj. mazowieckie) dałaby możliwość połączenia komunikacyjnego z ekspresową S7 oraz drogą krajową nr 9. W okolicach Zwolenia skrzyżowałaby się z DK nr 79 i poprowadziłaby do Puław w woj. lubelskim. (PAP)

autor: Ilona Pecka

edytor: Dorota Skrobisz