WIG 20 spadł na zamknięciu o 0,13 proc. do 2.271,93 pkt. WIG zniżkował o 0,20 proc. do 59.740,56 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 0,22 proc. do 4.631,45 pkt.

W środę po godz. 13.00 główne indeksy na GPW spadły w ślad za indeksami w Europie po konfrontacyjnym wpisie prezydenta USA Donalda Trumpa na Twitterze pod adresem Rosji.

Obroty akcjami na GPW wyniosły 900,6 mln zł, z czego 736,7 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów było PZU. Kurs spółki zwyżkował o 0,2 proc.

Spadkom wśród blue chipów przewodziło na zamknięciu LPP (-3,2 proc.).

LPP może podnieść ceny w Rosji, aby chronić marże. LPP widzi ryzyko spadku dochodowości, jeżeli rubel w dalszym ciągu będzie się osłabiać - powiedział Przemysław Lutkiewicz, dyrektor finansowy i wiceprezes LPP w wywiadzie dla Bloomberga.

Po wpisie Trampa rubel osiągnął w środę śródsesyjne minima. USD/RUB rósł nawet o 3,1 proc. do 64,95. O godz. 17.00 kurs USD/RUB utrzymywał się ok. poziomu 63,6.

O ponad 2,4 proc. w dół spadły na zamknięciu notowania Eurocashu, a wzrostom wśród blue chipów przewodziło JSW (+2,0 proc.).

Zysk netto Pfleiderer Group w 2017 roku wyniósł 17,1 mln euro, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 14,7 mln euro - poinformowała spółka w raporcie. Grupa odnotowała w minionym roku 1 mld euro przychodów wobec 929,6 mln euro rok wcześniej. Kurs spółki spadł o 0,1 proc.

O 5,1 proc. zniżkowała wycena Lubawy. Spółka szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto spadł w 2017 roku do 3,9 mln zł z 11,2 mln zł rok wcześniej, zysk netto ze sprzedaży wyniósł 9 mln zł wobec 22,3 mln zł, a przychody grupy spadły do 230,5 mln zł z 274 mln zł w 2016 roku.

Na szerokim rynku spadkami wyróżniły się m. in. Bioton (-7,0 proc.) oraz Krezus (-11,3 proc.).

Anna Unton(PAP Biznes)