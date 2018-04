Propozycja zakłada umożliwienie obywatelom automatycznego i natychmiastowego dostępu do wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa żywności przedstawionych przez przedsiębiorstwa i stworzenie wspólnego europejskiego rejestru zleconych badań. Ma to zagwarantować, że przedsiębiorstwa ubiegające się o zezwolenie będą prezentowały wszystkie istotne informacje i nie będą zwlekały z ujawnianiem niekorzystnych badań.

KE chce też, żeby możliwe było zlecanie dodatkowych badań przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, na wniosek Komisji i przy finansowaniu z budżetu UE.

Zapowiada też zwiększenie udziału państw członkowskich w strukturach zarządzania Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności i w panelach naukowych.

KE chce również lepszego objaśniania opinii naukowych wydawanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, jak też podstaw decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem.

"Dzisiaj reagujemy na obawy obywateli, aby zwiększyć przejrzystość procesu podejmowania decyzji, zaoferować lepszy dostęp do istotnych informacji i zapewnić, by wiarygodna i oparta na podstawach naukowych ocena ryzyka pozostała głównym elementem procesu podejmowania decyzji w tej wrażliwej dziedzinie, jaką jest bezpieczeństwo żywności" - oświadczył w środę wiceszef KE Frans Timmermans.

Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis zaznaczył z kolei, że prowadzona w UE naukowa ocena ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności jest jedną z najbardziej rygorystycznych na świecie.

"Obecnie jeszcze ją wzmacniamy, wprowadzając jaśniejsze zasady przejrzystości i skuteczniejsze informowanie o ryzyku w trakcie całego procesu. Dzięki tej reformie obywatele będą mieli natychmiastowy dostęp do badań naukowych przedkładanych na poparcie wniosków o udzielenie zezwolenia. W związku z tym apeluję do państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego o szybkie przekształcenie tego wniosku w prawo, tak abyśmy mogli przedstawić wyniki obywatelom przed wyborami europejskimi w przyszłym roku" - powiedział Andriukaitis.

Komisja proponuje zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnego prawa żywnościowego wraz ze zmianą ośmiu sektorowych aktów prawnych, tak aby zwiększyć przejrzystość w dziedzinie organizmów zmodyfikowanych genetycznie, dodatków paszowych, środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności, środków ochrony roślin i nowej żywności.

>>> Czytaj też: "Nowy Ład" wzmocni pozycję konsumentów wobec korporacji?