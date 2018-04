eBay: Polacy kupili o 30% r: r więcej sprzętów elektronicznych w I kw. br.



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Polscy użytkownicy eBay, zakupili na platformie o 30% więcej sprzętów elektronicznych niż przed rokiem w I kw. br., wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar TNS na zlecenie eBay.

"Obserwujemy, że elektronika już od kilku lat systematycznie zyskuje na popularności. Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo świadomym konsumentem, który jest w stanie na własną rękę porównać ceny i wybrać najbardziej korzystną opcję. Aktualnie platformy sprzedażowe wychodzą naprzeciw tego typu trendom i coraz częściej oferują tanią i szybką wysyłkę właśnie po to, żeby ułatwić konsumentom dostęp nawet do najbardziej oddalonych rynków, takich jak np. Azja" - powiedziała dyrektor zarządzająca eBay na Polskę i Europę Centralną, Małgorzata Gliszczyńska cytowana w komunikacie.

Jak wynika z badania, konsumenci najczęściej zamawiali laptopy, telefony i akcesoria komórkowe, a jako miejsce zagranicznych zakupów online wybierali przede wszystkim Europę i Azję.

"Ponad 80% osób, które wzięły udział w badaniu eBay, deklaruje wybór możliwie najtańszej dostawy. Z danych wynika, że kupujący najczęściej wybierają dostawę kurierem, a zaraz potem odbiór w paczkomatach i usługi Poczty Polskiej" - czytamy dalej.

eBay Inc. to globalny lider w handlu, udostępniający platformy Marketplace, StubHub i Classifieds. Firma powstała w 1995 roku w San Jose w Kalifornii. eBay to jedna z największych i najaktywniejszych platform sprzedażowych. W 2016 r. sprzedaż przez eBay osiągnęła wartość 84 mld USD brutto.

(ISBnews)