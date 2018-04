Rafako jest zainteresowane projektami z zakresu energetyki w Mongolii



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Rafako jest zainteresowane projektami z zakresu energetyki olejowej oraz węglowe w Mongolii, wynika z wypowiedzi pełnomocnika zarządu ds. relacji z klientami na rynku azjatyckim Rafako Jakuba Sitka.

"Jest to kraj, który przez wiele lat importował energię i zasilał swój przemysł z zewnątrz. Sytuacja geopolityczna spowodowała, że kraj nie miał tak dogodnych warunków do transformacji gospodarczej jak Polska. Tym bardziej cieszę się, że Rafako zostało zaproszone do udziału w projektach z zakresu energetyki olejowej oraz węglowej" - powiedział Jakub Sitek, cytowany w komunikacie.

Dodał, że brak własnej energetyki w połączeniu z wyzwaniami transformacji był często przyczyną upadku mniejszych ośrodków miejskich.

"Nasze technologie pozwalają produkować niskoemisyjną energię z węgla. Jesteśmy w stanie instalować nowoczesne filtry i modernizować stare bloki energetyczne. Nasza technologia wysp poligeneracyjnych umożliwia gazowanie śmieci, a tym samym dalszą redukcję smogu i pozyskiwanie czystej energii. Dlatego jestem pewien, że Mongolia będzie jednym z najciekawszych rynków dla Rafako, a nasza firma pozwoli znacznie poprawiać jakość życia mieszkańców, nie tylko w Ułan Bator" - dodał Sitek.

Mongolia jest jednym z największych światowych producentów węgla, z którego ponad 30% jest eksportowane, a 66% zużywane wewnątrz kraju. Spalanie tego paliwa pozwala wyprodukować aż 95% energii elektrycznej wytwarzanej w kraju, wskazano w komunikacie.

"Wszystkie te instalacje wymagają konserwacji, konieczna jest również rozbudowa nowych siłowni, szczególnie w stolicy kraju, Ułan Bator. Już niemal połowa populacji tego ogromnego kraju żyje w stolicy lub na jej przedmieściach. W efekcie przybysze mieszkają w coraz gorszych warunkach a sieć elektryczna napotyka na coraz większe trudności z zaspokajaniem zapotrzebowania na energię nowych mieszkańców" - powiedział Sitek.

"Sytuacja energetyczna ojczyzny Dżyngis-chana wskazuje, że nasze usługi są tam potrzebne i możemy wiele zrobić, by poprawić jakość życia mieszkańców" - podsumowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)