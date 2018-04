Droga jest wyłożona panelami słonecznymi, czujnikami map i ładowarkami elektrycznymi. Bloomberg pisze o tym, jak Chiny testują „inteligentną autostradę”, która może przyspieszyć transformację globalnego przemysłu transportowego.

Technologie zostaną zamieszczone pod przezroczystym betonem na odcinku drogi o długości 1080 metrów w mieście Jinan na wschodzie kraju. Około 45 tysięcy pojazdów przejeżdża nad tym fragmentem sekcją dnia, a umieszczone wewnątrz panele słoneczne generują wystarczającą ilość energii elektrycznej do zasilania świateł drogowych i 800 domów, jak podaje budowniczy Qilu Transportation Development Group Co.

Jednak Qilu Transportation chce zrobić więcej: chce, aby droga była równie inteligentna jak pojazdy przyszłości. Rząd twierdzi, że 10 proc. wszystkich samochodów powinno w pełni automatyczne do 2030 r. Qilu uważa, że jest to okazja, by dostarczać lepsze informacje o ruchu drogowym, dokładniejsze mapy i doładowywania akumulatorów pojazdów elektrycznych – a wszystko to prosto z drogi.

„Autostrady, z których korzystaliśmy, mogą tylko pozwalać pojazdom, by po nich jechały. To jak produkt 1.0 generacji”, powiedział Zhou Yong, dyrektor generalny firmy. „Pracujemy nad generacjami 2.0 i 3.0”.

Prezydent Chin Xi Jinping popycha do przodu plan „Made in China 2025”, aby pomóc państwu stać się zaawansowaną potęgą produkcyjną, a nie tylko dostawcą trampek, ubrań i zabawek na eksport. Wśród 10 wyróżnionych sektorów znajdują się pojazdy, technologie informacyjne i robotyka.

Chiny mają również plan rozwoju przemysłu sztucznej inteligencji. Celem jest stworzenie głównego centrum innowacji w zakresie sztucznej inteligencji na świecie do roku 2030.

„Częścią jest budowanie tego, co rząd nazywa „inteligentnym systemem transportowym”. Koordynacja rozwoju samochodów autonomicznych i inteligentnych systemów drogowych jest w centrum naszego zainteresowania” – powiedział Yuan Peng, zastępca szefa departamentu nauki i technologii ministerstwa transportu.

„Ministerstwo pomoże w opracowaniu inteligentnych dróg dla inteligentnych samochodów, które nadchodzą”, powiedział Yuan.

Krok pierwszy to odcinek drogi ekspresowej otaczający Jinan, przemysłowe miasto z ok. 7 milionami mieszkańców, które jest domem dla China National Heavy Duty Truck Group (firmy znanej również jako Sinotruk). Do niej należy MAN SE – Volkswagen AG jest jego udziałowcem. Tam też Zhejiang Geely Holding Group posiada zakład produkujący samochody marki Geely.

Droga ma trzy pionowe warstwy z powłoką przezroczystego materiału, umożliwiającą dotarcie promieni słonecznych do ogniw znajdujących się pod spodem. Górna warstwa ma również przestrzeń wewnątrz, pozwalającą nawinąć druty do ładowania i czujniki, które monitorują temperaturę, natężenie ruchu i obciążenie.

Panele słoneczne rozłożone są na dwóch pasach ruchu. Nie różnią się niczym od zwykłej drogi i są cieńsze niż moneta 1-yuanowa stojąca na krawędzi. Droga testowa jest na razie za krótka, aby zapewnić bezprzewodowe ładowanie.

„Z punktu widzenia samej technologii ładowanie nie stanowi problemu”, powiedział Zhou. „Pojazdy, które mogą być ładowane bezprzewodowo, nie są jeszcze używane na drogach.”

Qilu Transportation nie dał ram czasowych na zainstalowanie czujników do przesyłania danych i zasilania do akumulatorów EV. Trasa ma szacowany okres eksploatacji równy 15 lat, co odpowiada tradycyjnym drogom asfaltowym.

Przyszłość samochodów elektrycznych

„Solarna droga ekspresowa ma duże możliwości rynkowe”, powiedział Xu Yingbo, analityk z Citic Securities Co. w Pekinie. „Najważniejsze kwestie, którymi należy się zająć, to koszty i niezawodność, a także szybkość działania kompatybilnego systemu”.

W 2016 r. francuska firma budowlana Bouygues SA rozpoczęła testowanie 1-kilometrowej drogi w Normandii z panelami słonecznymi ułożonymi na górze. Testy drogi Wattway zostały rozszerzone do 20 lokalizacji – oświadczył Etienne Gaudin, który nadzoruje projekt w dziale drogowym Bouygues – Colas Group.

Głównym celem firmy Wattway jest generowanie elektryczności, a firma nie ma planów ładowania jeżdżących po drodze pojazdów elektrycznych. Colas rozpocznie sprzedaż projektu w przyszłym roku. Wybiera mniejsze lokalizacje, takie jak stacje ładowania i parkingi, na których ruch nie blokuje światła słonecznego – powiedział Gaudin.

Chiny z kolei będą dysponować 30 milionami pojazdów o różnych poziomach autonomicznych funkcji do 2025 r., zapowiedział Yu Kai, założyciel Horizon Robotics Inc., pekińskiego startupu opracowującego półprzewodniki do samochodów tego typu.

Na odcinku drogi w Jinan koszt budowy wynosi ok. 7 tys. juanów za metr kwadratowy, generując całkowity koszt około 41 milionów juanów (6,5 miliona dolarów), według obliczeń Bloomberg News. Próg masowego przyjęcia technologii plasuje się na poziomie ok. 3 tys. juanów za metr kwadratowy.

Początkowe koszty są wysokie, ponieważ zespół badawczo-rozwojowy Qilu opracował technologię i wyprodukował materiały we własnych laboratoriach. Koszty powinny spaść, gdyż składniki są produkowane masowo. Qilu jest własnością rządu prowincji Shandong, która obejmuje Jinan.

Badacze rozpoczęli pracę nad projektem 10 lat temu. Budowa trwała 55 dni na istniejącej części autostrady, a droga została otwarta w grudniu. Elementy grzewcze zasilane energią słoneczną chronią sekcję przed śniegiem i lodem.

„W przyszłości, kiedy samochody będą jeździć po tych drogach, będą funkcjonowały jak ludzie”, powiedział Zhou. „Droga będzie czuć i myśleć, aby zebrać dane i zastanowić się, co jest potrzebne pojazdowi”.

Koncern Qilu powiedział, że współpracuje z kilkoma krajowymi producentami samochodów, ale nie podał konkretów.

W Chinach sprzedaje się połowę wszystkich pojazdów elektrycznych na całym świecie. W 2015 r. wyprzedziły Stany Zjednoczone, stając się największym na świecie rynkiem samochodów elektrycznych, ze sprzedażą pojazdów o nowej energii – kategorią obejmującą zasilane bateryjnie, hybrydowe plug-iny i samochody z ogniwami paliwowymi –prawdopodobnie przekraczając milion w tym roku, zgodnie z danymi od China Association of Automobile Manufacturers. Rząd wyznaczył cel sprzedaży 7 milionów NEV (new-energy vehicles) do roku 2020.

„Przyszłość transportu zbliża się do nas znacznie szybciej, niż się spodziewaliśmy” – powiedział Zhou. „Musimy zadbać o to, aby drogi ewoluowały, by pasowały do rozwoju pojazdów napędzanych autonomicznie”.

