Rząd przyjął projekt ustawy o tachografach, ma wzrosnąć bezpieczeństwo przewozów



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o tachografach, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W nowych przepisach przewidziano regulacje zwiększające bezpieczeństwo przewozów drogowych przez wprowadzenie nowych wymagań w stosunku do systemu tachografów.

"Proponowana regulacja umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących tachografów (określonych w rozporządzeniu UE nr 165/2014) oraz ograniczy ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, co zapewnią nowe zasady ich instalacji, naprawy i sprawdzania. Nowa regulacja zawiera też zakaz reklamowania i sprzedaży urządzeń służących manipulowaniu tachografami" - czytamy w komunikacie.

CIR przypomina, że obecnie zagadnienia związane z prowadzeniem warsztatów serwisujących dwie generacje tachografów (analogowych i cyfrowych) regulują oddzielne ustawy: Prawo o miarach oraz o systemie tachografów cyfrowych.

"Nowa ustawa zapewni pełną spójność przepisów w tym obszarze. Określono w niej wymagania wobec warsztatów wykonujących instalacje, naprawy i sprawdzenia tachografów oraz uprawnienia techników pracujących w tych warsztatach (zajmujących się tachografami analogowymi i cyfrowymi), a także zawarto jednolite rozwiązania odnoszące się do tachografów cyfrowych i analogowych" - czytamy dalej.

Nowy projekt ustawy o tachografach reguluje zagadnienia pozostające w kompetencji dwóch organów: ministra infrastruktury oraz prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM).

"Zawarto w nim m.in. zagadnienia związane z homologacją typu obu generacji tachografów oraz ich świadectwami funkcjonalności, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu unijnym. Doprecyzowano sposób postępowania w przypadku wprowadzania modyfikacji programowych lub sprzętowych w systemie funkcjonowania tachografów oraz wprowadzono przepisy zapewniające zgodność z homologowanym typem urządzeń wprowadzanych do obrotu lub użytkowania. Ponadto, w związku z tym, że warsztaty odgrywają istotną rolę w bezpieczeństwie tachografów, zaproponowano rozwiązania zwiększające wiarygodność tych podmiotów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka popełniania przez nich oszustw" - czytamy także.

Zaproponowano przepisy wprowadzające obowiązkowe szkolenia techników warsztatów, co powinno przełożyć się na wiarygodność wykonywanych przez nich czynności, podkreśla CIR.

"Przyjęto, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia podłączenia niedozwolonego urządzenia do tachografu funkcjonariusz służby kontrolnej (np. Inspekcji Transportu Drogowego) będzie mógł skierować pojazd do zatwierdzonego warsztatu w celu sprawdzenia ewentualnego podłączenia do niego takiego urządzenia. W przypadku stwierdzenia podłączenia do tachografu urządzeń manipulacyjnych - koszty związane ze sprawdzeniem tachografu będzie ponosił przewoźnik drogowy. Jeśli w trakcie kontroli takie działanie nie zostanie potwierdzone – koszty związane ze sprawdzaniem tachografu poniesie Skarb Państwa. Rozwiązanie to ma ograniczyć proceder manipulowania czasem pracy kierowców" - czytamy dalej.

Według CIR, każdego roku Inspekcja Transportu Drogowego wykrywa średnio ok. 1 500 przypadków niedozwolonej ingerencji w dane rejestrowane przez tachograf i liczba takich manipulacji wzrasta (dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego).

Ponadto, założono możliwość wydania jednego zezwolenia na prowadzenie działalności serwisowej dotyczącej wszystkich rodzajów tachografów. Wyłączono możliwość prowadzenia działalności serwisowej przez przewoźników i podmioty, których działalność może naruszać bezpieczeństwo systemu tachografów. Wprowadzono możliwość czasowego zawieszenia działalności przez warsztat na jego wniosek oraz sprawdzania tachografów w warunkach ich użytkowania przed homologacją typu (badania eksploatacyjne), podano także.

W projekcie ustawy uregulowano także zagadnienia związane z wydawaniem kart do tachografów cyfrowych.

"Na rynku funkcjonują cztery rodzaje kart: kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatowa i kontrolna. Średnio co roku Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wydaje ok. 125 tys. kart kierowcy. Taka karta wydawana jest na 5 lat. Projekt ustawy wprowadza możliwość, aby w uzasadnionych przypadkach wydawać czasowe i nieodnawialne karty kierowcy na okres nie przekraczający 185 dni - kierowcom zatrudnionym przez polskich przewoźników, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej lub państwach-stronach Umowy AETR (dotyczy pracy załóg wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe)" - czytamy również.

W projekcie ustawy określono kary za naruszenia przepisów ustawy i rozporządzenia unijnego. Przewidziano zakaz produkcji, dystrybucji, reklamy lub sprzedaży urządzeń albo przedmiotów przeznaczonych do manipulowania tachografami - za złamanie tego zakazu będzie grozić kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

"Przyjęto, że zezwolenia wydane warsztatom na prowadzenie działalności dotyczącej instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów cyfrowych zachowają ważność po wejściu ustawy w życie. Jednak powinny one dostosować swoją działalność do nowych wymagań w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie. Warsztaty prowadzące taką samą działalność, ale dotyczącą tachografów analogowych będą ją mogły prowadzić do momentu wygaśnięcia ważności zezwolenia" - podało także CIR.

Zaproponowano możliwość przedłużania przez prezesa GUM dotychczas wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów analogowych, podmiotom, które nie spełniają nowego wymagania - zatrudnienia technika warsztatu. Przedłużenie zezwolenia możliwe będzie na okres nieprzekraczający 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Chodzi o to, żeby podmioty te miały wystarczająco długi czas na zatrudnienie techników warsztatu, którzy będą odpowiednio wyszkoleni i zdadzą egzamin, podsumowano w materiale.

Ustawa ma obowiązywać od 1 czerwca 2018 r. (część przepisów zacznie obowiązywać w innych terminach).

(ISBnews)