Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

90 proc. inwestorów zagranicznych obecnych w naszym kraju ponownie wybrałoby Polskę. To wciąż wysoki wynik, jednak o 5,5 pkt proc. gorszy niż w roku ubiegłym i najsłabszy od dekady – wynika z najnowszej ankiety koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przeprowadzonej we współpracy z 13 izbami zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce.