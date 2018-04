Forte oficjalnie otwiera fabrykę płyt pod Suwałkami, zainwestowało 520 mln zł



Dubowo Pierwsze, 12.04.2018 (ISBnews) - Fabryki Mebli "Forte" oficjalnie otwierają dziś fabrykę płyt wiórowych w Dubowie Pierwszym na terenie Suwalskiej SSE, poinformował prezes Maciej Formanowicz. Do tej pory spółka zainwestowała w obiekt ok. 520 mln zł.

"Produkowaną tu płytę będziemy konsumować w całości. Chcemy się zintegrować pionowo, mieć własną produkcję surowca" - powiedział Formanowicz podczas konferencji prasowej.

Docelowa produkcja zakładu wyniesie ok. 500 tys. m3 płyty rocznie. Pełne moce osiągnie jeszcze w II połowie tego roku, poinformował także prezes. Podkreślił, że inwestycja pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania Forte na płytę wiórową w 100%.

Otwierana dziś fabryka to I etap inwestycji o łącznej wartości 700 mln zł. Do 2020 r. w kolejnych etapach w sąsiedztwie powstanie piąta fabryka mebli Forte. Dziś spółka wmuruje pod nią kamień węgielny.

"Dziś zaczynamy budować piątą fabrykę mebli. Będzie to fabryka nowej generacji, która będzie zatrudniała stosunkowo niewiele osób" - powiedział Formanowicz.

Dodał, że w otwieranym dziś obiekcie pracuje obecnie ok. 240 osób, a będzie ok. 600.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2017 r. spółka miała 1 096 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)