Forte spodziewa się ok. 100 mln euro przychodów spółki w Indiach w ciągu 4 lat



Dubowo Pierwsze, 12.04.2018 (ISBnews) - Fabryki Mebli "Forte" spodziewają się ok. 100 mln euro przychodów osiąganych dzięki sprzedaży w swojej spółce w Indiach w ciągu 4 lat, poinformował prezes Maciej Formanowicz.

"Firma indyjska będzie się rozwijać. W tym roku jesteśmy 'na zero', na poziomie wyniku netto. To już jest bardzo dobrze. Zakładamy, że indyjska spółka powinna osiągnąć ok. 100 mln euro w ciągu najbliższych 4 lat" - powiedział Formanowicz dziennikarzom.

Dodał, że ma na myśli sprzedaż na rynek całego regionu - m.in. w Indiach, Malezji, Pakistanie. Przypomniał, że indyjska spółka działa od 2 lat, w formule joint-venture.

Wyjaśnił, że przychody możliwe do wypracowania dzięki indyjskiej fabryce mebli nie wliczają się do średnioterminowego celu ok. 400 mln euro sprzedaży.

"To [400 mln euro] będzie sprzedaż osiągana dzięki produkcji w Polsce" - powiedział prezes.

Dziś spółka otwiera fabrykę płyt wiórowych w Dubowie Pierwszym na terenie Suwalskiej SSE.

"Zakładamy, że od połowy roku w prawie 100% będziemy używali wyłącznie naszej płyty, z wyjątkiem laminatów, których nie będziemy robić. Ale stanowią tylko 3-4% ogólnego wolumenu" - powiedział prezes.

"Pełne moce zakładamy mieć w II półroczu. Pierwsze efekty uruchomienia fabryki będą widoczne także w II półroczu" - dodał.

Podkreślił, że dzięki własnemu zakładowi produkcji płyt część marży, którą do tej pory osiągali zewnętrzni dostawcy płyty, przeniesie się na Forte.

"Po to robiliśmy to [fabrykę płyt], by uzyskać efekt podwójnej marży, to z pewnością się na wyniki przełoży, za wcześnie mówić jak mocno" - wskazał także prezes.

Podkreślił także, że na rynku jest "niebywały głód płyty i będzie się on w tym roku utrzymywał".

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2017 r. spółka miała 1 096 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)