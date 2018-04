Sescom chce wejść w sektor wózków widłowych i podnośników dzięki przejęciu



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Sescom planuje rozszerzyć profil działalności o serwis wózków widłowych i podnośników. W ten sposób chce uzupełnić ofertę dla dotychczasowych klientów, a także rozpocząć ekspansję w nowych branżach m.in. logistyce i gospodarce magazynowej, podała spółka.

"W tym celu Sescom podpisał porozumienie z firmą Dozór Techniczny s.j., docelowo prowadzące do zawarcia umowy inwestycyjnej. Jednym z podstawowych warunków powodzenia transakcji jest przekształcenie Dozór Techniczny s.j. w spółkę z o.o., wówczas Sescom obejmie w niej większościowy pakiet udziałów. Podpisane porozumienie przyznaje Sescom wyłączność na prowadzenie negocjacji w tym zakresie" – czytamy w komunikacie.

Sescom podał dziś wcześniej, że do 20 kwietnia przeprowadzi analizę due dilligence spółki, w szczególności zbada jej sytuacją prawną i finansową, a do 10 maja strony uzgodnią zaś warunki umowy inwestycyjnej.

"Ustalone zostaną wszelkie szczegóły, jak również ostateczna cena transakcji" – powiedział prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

Dozór Techniczny zajmuje się m.in. serwisem takich urządzeń jak wózki widłowe czy podnośniki. Zapotrzebowanie na tego typu usługi serwisowe wyrażają obecni klienci Sescom, szczególnie Ci posiadający infrastrukturę logistyczną, ale też np. hipermarkety, które wykorzystują tego rodzaju urządzenia w codziennej pracy. Transakcja wpisuje się w strategię biznesową Sescom, której podstawą jest dążenie do świadczenia kompleksowych usług utrzymania technicznego dla sieci, wskazano w informacji.

Sescom widzi dwa rodzaje korzyści związane z prowadzoną transakcją – związane z obsługą dotychczasowych klientów oraz wejściem w nowe branże.

"Przejęcie spółki uzupełni aktualne portfolio usług, które kierujemy do obecnych klientów. Zwiększamy jednocześnie możliwości ekspansji, przede wszystkim otwierając się na nowe branże np. logistykę czy gospodarkę magazynową. Chcemy wykorzystać efekt synergii rynkowej i osiągnąć efekty w postaci zwiększonego zasięgu na rynku, a co za tym idzie wyższe przychody i zyski" – dodał Halbryt.

Wcześniej Sescom nabył ZCP należącej do firmy Cube.ITG sfinalizowany w 2016 roku. Wówczas Sescom rozpoczął świadczenie usług serwisu infrastruktury IT w placówkach sieciowych.

Sescom działa od 2008 r. i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. Obecnie obsługuje ponad 34 000 placówek, a portfolio dotychczas obsługiwanych klientów obejmuje ok. 150 firm. Spółka przeniosła 20 marca br. notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)