Chiny podały w piątek, że import miedzi i jej produktów wzrósł w okresie I-III o 7,3 proc. i wyniósł 1,23 mln ton.

W czwartek miedź na LME straciła 129 USD do 6.821,00 USD za tonę.

Pomimo, że obawy o spór handlowy USA-Chiny nieco przygasły, to inwestorzy mają gdzieś w tyle głowy, że gdyby doszło do otwartego starcia dwóch największych gospodarek świata na pewno ograniczyłoby to globalny wzrost gospodarczy.

"Dyskusje na temat wzajemnych taryf wystraszyła rynki" - powiedział Bob Haberkorn, starszy strateg ds. rynku w RJO Futures w Chicago.

"Inwestorzy wolą +wychodzić z miedzi+ ze względu na związane z tym metalem ryzyko" - dodał.(PAP Biznes)