"Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi blisko 80 mld euro. Gdyby szukać polskich „specjalności” w energetycznych projektach z programu "Horyzont 2020" byłoby to energooszczędne budownictwo i efektywność energetyczna. Tego obszaru dotyczy około jedna trzecia spośród ponad 70 projektów z udziałem polskich podmiotów. Chodzi o wdrażanie unijnych przepisów o efektywności energetycznej, umiejętne zarządzanie ciepłem i energią elektryczną oraz o innowacyjne produkty. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się między innymi nowatorskie, wielofunkcyjne okna z półprzezroczystymi panelami fotowoltaicznymi czy gotowe i łatwe w montażu komponenty do głębokiej renowacji budynków.

Problemem termomodernizacji i oszczędzania energii zainteresowały się zarówno firmy, jak i instytucje. Krajowa Agencja Poszanowania Energii uczestniczy w kilku przedsięwzięciach, które dostały grant z programu Horyzont 2020 i w ten sposób znalazła się w dziesiątce dużych firm-największych polskich beneficjentów programu. Ciekawe założenia ma EuroPACE, jeden z nielicznych projektów koordynowanych przez polski podmiot - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Celem jest stworzenie odpowiedniego systemu finansowania inwestycji w oszczędność energii i jej wytwarzania w gospodarstwach domowych. Ma być on oparty na wykorzystaniu kapitału prywatnego, mniejszym poleganiu na dotacjach. To mogłoby być panaceum na polskie problemy ze smogiem.

Smart grid i odnawialne źródła energii

Polskie firmy aktywnie pozyskują granty związane z poprawą funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jest to szczególnie ważne w kontekście pracy odnawialnych źródeł energii i zarządzania popytem. Tu w kilku międzynarodowych projektach uczestniczą zarówno Enea, Energa, Tauron, jak i PSE.

