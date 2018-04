"ORLENiran dostawa surowca z Iranu dociera właśnie do #Naftoport" - napisała spółka na swoim profilu na Twitterze.



21 marca br. PKN Orlen poinformował, że największy tankowiec, który jest w stanie przepłynąć Kanał Sueski, wyruszył z wyspy Kharg i płynie w kierunku Polski. W porcie docelowym oczekiwany jest w połowie kwietnia. Statek transportuje 130 tys. ton ropy naftowej z irańskich złóż, która zostanie przerobiona w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Płocku.



Prezes Daniel Obajtek mówił wówczas, że producentom znad Zatoki Perskiej zależy na bezpieczeństwie tego kierunku dostaw, dlatego PKN Orlen buduje szlak zaopatrzenia ropy naftowej dla Polski. Stąd właśnie kolejne kroki w postaci dostawy spot z Iranu. Przeprowadzone testy produkcyjne na bazie poprzednich dostaw ropy irańskiej uzyskały świetne wyniki efektywności, co otwiera drogę do zwiększania udziału tej ropy w naszym portfolio surowcowym, podkreślał prezes.



Obecnie rafinerie Grupy Orlen zaopatrywane są ropę na bazie kontraktów długoterminowych z Rosneft Oil Company, Tatneft Europe AG oraz Saudi Arabian Oil Company oraz dostaw spotowych.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.