Prezes PKP: Kolejne spotkanie ws. tworzenia holdingu za 2-3 miesiące



Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Grupa PKP pracuje obecnie nad dokumentami niezbędnymi do powołania oraz późniejszego funkcjonowania struktury holdingowej i planuje, że kolejne spotkanie stron odbędzie się za 2-3 miesiące, poinformował prezes Krzysztof Mamiński.

"Teraz przygotowujemy dokumenty. W różnych spółkach to się nazywa inaczej, np. 'konstytucja holdingu'. U nas to jest 'Karta Grupy PKP'. Ten dokument jest w dość zaawansowanym procesie uzgadniania. Ten proces musi trwać, bo holding to nie będzie żaden system nakazowo-rozdzielczy; będzie w formule decyzji organów korporacyjnych poszczególnych spółek. Będzie [w holdingu] taka spółka, jak PKP PLK, będzie spółka giełdowa - PKP Cargo. Tu musi być wszystko bardzo precyzyjnie opisane, wzajemne zależności i zobowiązania" - powiedział Mamiński dziennikarzom.

"Zaplanowaliśmy za 2 lub 3 miesiące kolejne spotkanie, na którym dokonamy przeglądu jak stoimy 'dokumentacyjnie', a później kolejne działania będziemy realizować" - dodał prezes.

Podtrzymał, że możliwy termin powołania struktury holdingowej to początek 2019 r. i że widzi w niej miejsce - w dalszej perspektywie - także dla Przewozów Regionalnych.

"Formuła, którą tworzymy, będzie dopuszczała uzupełnianie holdingu. W pierwszym rzucie są tu spółki szeroko rozumianej grupy, w drugim kroku spółki zależne i zagraniczne oraz dopuszczamy również przystępowanie innych podmiotów, np. Przewozów Regionalnych" - wyjaśnił prezes.

"IV pakiet kolejowy jasno powiedział: struktura holdingowa jest dopuszczalna dla przedsiębiorstw kolejowych z tym, że nie można wpływać na rozkład jazdy i ustalanie stawek. To gwarantujemy. A w innych sprawach można współpracować" - powiedział także Mamiński, pytany czy włączenie PKP PLK do holdingu nie wywoła sprzeciwu Komisji Europejskiej.

Przypomniał także główne powody powołania struktury holdingowej w PKP.

"Powołanie holdingu to przede wszystkim usprawnienie organizacji i wspólnych działań. Jest wiele przestrzeni, które możemy robić wspólnie - poczynając od strategii, poprzez zakupy, wspólną politykę informacyjną, działania marketingowe. Chcemy to robić w strukturze quasi-holdingowej, bo prawa holdingowego w Polsce nie mamy" - powiedział prezes.

"Korzyści dla pasażera to np. tworzenie wspólnej oferty. Mam nadzieję, że w jakiejś perspektywie będziemy mieli może [w holdingu] Przewozy Regionalne, wtedy jako przewoźnicy będziemy do PLK występowali wspólnie w zakresie rozkładu jazdy" - podsumował Mamiński.

Na początku kwietnia Grupa PKP informowała, że na spotkaniu m.in. spółek z grupy PKP i przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury zapadła decyzja dająca "zielone światło" dla powołania holdingu i że może on zafunkcjonować z początkiem 2019 r.

Wcześniej prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński zapowiadał m.in., że elementem tworzenia holdingu będzie objęcie pakietu większościowego w PKP PLK wobec 33% posiadanych obecnie i że w dalszej perspektywie widzi w nowej strukturze miejsce także dla Przewozów Regionalnych.

Na przełomie 2016/2017 roku Grupa PKP przedstawiła strategię, w której jednym z kluczowych celów jest przyjęcie struktury holdingowej.

(ISBnews)