"Crewlink - firma rekrutująca na rzecz Ryanaira, zorganizuje w ciągu najbliższych tygodni dni otwarte w wielu polskich miastach. To doskonała okazja, aby ubiegać się o pracę w największej linii lotniczej w Europie i w 2018 r. stać się członkiem załogi pokładowej" - powiedział Mark Duffy, Head of Talent Acquisition Ryanaira, cytowany w komunikacie.



Dni otwarte zostaną zorganizowane w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.



Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach.

