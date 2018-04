OT Logistics ma umowę z Glencore na przeładunki i składowania produktów agro



Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - OT Logistics zawarła umowę z Glencore Polska na przeładunki produktów agro w portach w Gdyni i Świnoujściu wraz ze składowaniem tych produktów w portowych magazynach OT Logistics, poinformowała spółka. Umowa jest kontynuacją długoletniej współpracy pomiędzy obiema spółkami, opartej o cykliczne zlecenia, dodano.

"OT Port Gdynia został odpowiednio przystosowany do rosnących wymagań rynku dotyczących handlu produktami paszowymi oraz zbożami. W porcie powstał nowy magazyn namiotowy o łącznej nominalnej pojemności 15 tys. ton przy składowaniu zbóż lub 20 tys. ton dla śruty. Magazyny znajdujące się na terenie portu zostały certyfikowane i funkcjonują w reżimie wymagań standardów GMP+ (Standard Dobrych Praktyk Wytwarzania i Transportu Pasz). Już od maja br. na terminalu będzie możliwy rozładunek specjalistycznych wagonów zbożowych poprzez zrzut grawitacyjny w obszar torowiska" - czytamy w komunikacie.

W OT Port Świnoujście w połowie roku zostanie uruchomiony nowy elewator zbożowy, który pomieści blisko 80 tys. ton zboża. Grupa Kapitałowa OT Logistics dysponuje także nowoczesnymi wagonami typu Tagnpps, dających możliwość załadunku składu całopociągowego, który przewiezie w sumie 2 tys. ton zboża, dodano.

"Wierzymy, że dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom w ramach grupy kapitałowej OT Logistics uczestnicy rynku produkcji, handlu i dystrybucji towarów rolnych i spożywczych zyskają lepszą ofertę w zakresie obsługi w naszych portach. Poczynione inwestycje to efekt wdrażania ambitnej strategii rozbudowy usług w obszarze przeładunków towarów agro w oparciu o własne aktywa. Pretendujemy do miana regionalnego lidera w tym zakresie" - podsumował dyrektor segmentu agro Andrzej Staliński, cytowany w komunikacie.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2016 r. miała 712 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)