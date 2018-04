Z opublikowanych w piątek przez Narodowy Bank Polski wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za luty 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było również ujemne i wyniosło 1,3 mld zł.

"Eksport towarów wyniósł 67,8 mld zł i był wyższy o 1,5 mld zł (tj. o 2,3 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 3,2 mld zł (tj. o 4,8 proc.) do poziomu 70,2 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 2,4 mld zł. W lutym 2017 r. było ono również ujemne i wyniosło 0,7 mld zł" - podał NBP.

"Na pozór te dane nie są najlepsze. Eksport był wyższy niż rok temu o 2,3 proc. a import o 4,8 proc. W związku z tym nie były to dane znakomite, jak w poprzednich miesiącach, kiedy dynamika wzrostu była dużo wyższa" - powiedział Kuczyński. Zaznaczył jednak, że pora zimowa mogła "wyhamować nieco handel zagraniczny".

"Dane nie są zatem genialne, ale nie są też złe. Bo i eksport, i import rósł" - podkreślił ekspert. "A to, że wyraźnie wzrósł import, może świadczyć o tym, że rósł import inwestycyjny. Co by z kolei świadczyło o tym, że dynamika wzrostu będzie się zwiększała" - ocenił.

Jak wyjaśnił, jeżeli rośnie import inwestycyjny to będą też rosły inwestycje. "Jest to bardzo prawdopodobne" - zaznaczył.

Zdaniem Kuczyńskiego niewątpliwie pomagało w imporcie również to, że złoty był silniejszy, co zachęcało do kupowania różnych produktów zagranicznych. "A to pogarszało bilans wymiany towarowej" - powiedział.

Według eksperta, dynamika będzie w najbliższych miesiącach nieco większa. "W dalszym ciągu bardzo dobra jest koniunktura w Niemczech, które są naszym głównym partnerem handlowym" - zaznaczył.

Jak wskazał, jest jednak "mały znak zapytania". "Dane niemieckie po kolei publikowane w ostatnich miesiącach są coraz słabsze. Jeżeli tam nastąpi spowolnienie wzrostu, wtedy niewątpliwie odbije się to na naszym eksporcie. A to by pogarszało, z kolei, sytuację dynamiki wzrostu PKB" - ocenił Kuczyński. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Dorota Skrobisz