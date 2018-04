Peru: Wiceprezydent USA Mike Pence zapowiada pomoc dla uchodźców z Wenezueli

Źródło: PAP

Wiceprezydent USA Mike Pence, który w piątek przybył na do Limy, by wziąć udział w Szczycie Ameryk, zapowiedział, że Stany Zjednoczone wyasygnują 16 mln dolarów USA na pomoc dla uchodźców z Wenezueli, który uciekli przed kryzysem m.in. do Kolumbii i Brazylii.