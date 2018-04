Cytowana w komunikacie, minister przedsiębiorczości i technologii wskazała, że "nagroda to dla niej motywacja i wyzwanie, bo wie, że to, czego do tej pory udało się jej dokonać, to nie koniec jej misji". "Obiecała także sprostać wymaganiom i oczekiwaniom przedsiębiorców wobec jej resortu" - napisano.

Jak czytamy, nagrodę wręczono podczas uroczystej gali w trakcie międzynarodowych targów elektroniki użytkowej – Electronics Show, które od piątku odbywają się w podwarszawskim PTAK Warsaw Expo.

"Wyróżniliśmy panią minister naszą specjalną branżową nagrodą, by wyrazić poparcie dla jej dotychczasowych działań na rzecz wspierania innowacyjności, nowoczesnej myśli technologicznej oraz zaangażowania w proces digitalizacji polskiej gospodarki" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Dodał, że "branża nowoczesnych technologii kibicuje zarówno pani minister, jak i całemu rządowi w realizacji wszelkich projektów, które przyczynią się do wsparcia sektora cyfrowego oraz start-upów, które z kolei pracują na to, by za kilka lat Polska mogła śmiało konkurować na arenie międzynarodowej".

Statuetka Cyfrowego Orła przyznawana jest rokrocznie przez polską branżę elektroniczną osobom i organizacjom działającym na rzecz rozwoju cyfrowej gospodarki. W tym roku nagrodę przyznano po raz drugi. W 2017 r. wyróżnienie trafiło do ówczesnego wicepremiera i ministra finansów i rozwoju, a dziś premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak podano, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT „Cyfrowa Polska” to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firm z branży RTV i IT – producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku. (PAP)