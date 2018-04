Tegoroczny sezon statków pasażerskich w Porcie Gdańsk rozpocznie się w środę i potrwa do 20 października. Sezon zainauguruje Astoria o długości ponad 160 metrów pływająca pod banderą Portugalii, najstarszy pływający wycieczkowiec na świecie. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, pierwszy statek sezonu w gdańskim porcie witany jest uroczyście przez przedstawicieli zarządu portu i z towarzyszeniem orkiestry.

W tym roku Port Gdańsk gościć będzie 27 różnych jednostek o długości od niespełna 70 metrów (Variety Voyager bandery maltańskiej) do ponad 239 metrów (Marina pływająca pod banderą Wysp Marshalla). Wpłynięcie tej najdłuższej jednostki awizowane jest na 20 czerwca przy nabrzeżu Westerplatte. Statki wycieczkowe do gdańskiego portu mają zawijać łącznie w sezonie 74 razy. W tym 20 razy mają wpływać bliźniacze jednostki Viking Sky i Viking Star o długości ponad 228 metrów pływające pod norweską banderą. W Gdańsku wycieczkowce cumują przy nabrzeżach: Westerplatte, Ziółkowskiego i WOC II. Nie wiadomo ilu turystów przypłynie do Gdańska na pokładach wycieczkowców. W ubiegłym roku było ich ponad 30 tysięcy. Szacuje się, że ok. 70 proc. pasażerów pochodzi z Niemiec. Ponadto przypływają też obywatele Wysp Brytyjskich, Amerykanie, Włosi, Francuzi i Hiszpanie.

Tegoroczny sezon statków pasażerskich w Porcie Gdynia rozpocznie się 9 maja i potrwa do 19 października. W tym roku 21 statków wycieczkowych ma zawijać do portu 54 razy. Sezon rozpocznie wizyta MSC Orchestra o długości prawie 294 metrów. Port zapowiada, że dużym wydarzeniem będzie wizyta 21 czerwca słynnego statku pasażerskiego Queen Elizabeth. Największym z kolei statkiem wycieczkowym będzie Mein Schiff 1 o długości 315,7 metra, który po raz pierwszy przypłynie 21 maja. W całym sezonie ma odwiedzić port sześć razy. Sezon wycieczkowców zakończy 19 października wizyta statku AIDAbella.

Port Gdynia informuje na swojej stronie, że zajmuje pozycję "najważniejszego i najbezpieczniejszego polskiego portu pasażerskiego, przyjmującego od wielu lat największe wycieczkowce pływające po Bałtyku". „Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. prowadzi systematyczne działania na rzecz rozwoju bałtyckiej żeglugi wycieczkowej, poprzez promocję samego portu oraz atrakcji turystycznych miasta i całego Pomorza” – poinformowano.

„Cieszymy się, że Gdynia wpisała się na stałe jako port znany z obsługi dużych statków pasażerskich” – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Wyraził nadzieję, iż liczba zawinięć pasażerskich jednostek do Portu Gdynia z roku na rok będzie coraz większa, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w liczbie turystów. Zaznaczył, że „obecność statków pasażerskich w Porcie Gdynia to wspaniała promocja zarówno portu i miasta oraz województwa Pomorskiego”.

Wydarzeniem ubiegłorocznego sezonu w gdyńskim porcie było zawinięcie jednego z największych wycieczkowców świata – Norwegian Getaway, jednostki o długości 325,7 metra. Na jej pokładzie przypłynęło prawie cztery tysiące pasażerów. W ubiegłym sezonie do Portu Gdynia zawinęło 41 jednostek pasażerskich, na pokładach których przypłynęło prawie 90 tys. pasażerów.

Statki pasażerskie cumują w portach po kilka godzin. W tym czasie turyści, w zależności od armatora, zwiedzają np. Trójmiasto, Malbork i obóz Stutthof. Niektórzy armatorzy proponują też np. wizytę w Teatrze Szekspirowskim, wycieczki kajakowe po Motławie albo rowerowe po Trójmieście. (PAP)

autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Sonia Sobczyk